二手成交：趕歲晚上車　年輕夫婦追價40萬元買嘉翠園

中原地產分行高級資深分區營業經理許偉業表示，今年歲晚收爐樓市成交仍見活躍，該行剛促成葵涌嘉翠園1座高層A室成交，實用面積465平方呎，兩房間隔，以570萬港元沽出，平均實用呎價12,258元。



買家為一對年輕夫婦，睇樓1年，經歷樓市由旺轉靜，再重新轉活，前兩個月還價洽購嘉翠園不果，近期樓價陸續回升，預計遲買更貴，決心趕於歲晚完成入市，於是追價40萬元，終如願購得心頭好，圓上車夢。



原業主則2013年9月以335萬元買入單位，去年10月叫價650萬元放盤，最終議價80萬元沽出單位，帳面獲利235萬元，期內升值70%。



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