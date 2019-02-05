恒地：豬年全年無休　有8個樓盤繼續應市

恒基地產(00012)於大年初一(5日)早上，在尖沙咀美麗華商場售樓處舉行新年拜神儀式及醒獅活動，現場氣氛熱鬧。



恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，祝願各位豬年行好運，身壯力健。一如以往，集團豬年依然全年無休，今年有8個樓盤繼續應市，北角君譽峰、鰂魚涌君豪峰將提供特別優惠，選購兩房單位可獲得約6.88萬港元利是，一房及開放式也有約3.88萬元。



至於豬年全新項目，今季將有兩個樓盤部署推出。他指出，將由紅磡庇利街新盤響頭炮，部署農曆新年後率先登場，項目551伙間隔為開放式至兩房戶。緊接會推出長沙灣元州街342號重建項目，主打一房單位。



林達民指出，去年樓市先甜後苦，8月後開開始跌市，相信今年則會先苦後甜，年中後市況料將回升，故未來兩、三個月是市民置業良機。集團亦會計劃提供高成數按揭，協助市民買樓，特別是樓價600萬至800萬元單位。

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