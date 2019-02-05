【說真的嗎？】摩通建議Apple收購Netflix　料1890億美元入場

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)擁有近2,500億美元現金，摩根大通認為，這家科技巨頭可以利用這筆現金收購串流視頻平台Netflix，以提升Apple作為視頻內容創造者的地位。



摩通分析師查特吉表示，Netflix在用戶參與度和原創內容方面處於領先地位，這是它與純粹的內容聚合商的最大區別。因此，相信Apple收購這個領域最成功的參與者是有價值的。



查特吉指出，這筆交易可能會有相當大的溢價。他推測，如果溢價為20%，Apple可能會花費1,890億美元。Netflix目前市值為1,480億美元，淨負債為70億美元。



查特吉並稱，Apple認為最適合進行戰略收購的三個行業，包括Netflix、遊戲開發商動視暴雪和無線揚聲器生產商Sonos。



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