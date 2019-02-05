歐股升幅擴大　零售股向好

歐洲股市早段升幅擴大，英國富時100指數升0.84%，報7,093點；德國DAX指數升0.8%，報11,266點；法國CAC指數升0.67%，報5,033點。



最新數據方面，法國1月綜合採購經理人指數(PMI)終值為48.2，較初值47.9為高，亦勝過原先預期。德國1月綜合PMI終值52.1，與初值相同。



零售股向好，馬莎百貨升2.34%；英國連鎖超市Morrison股價升1.06%；法國零售超市家樂福升0.96%。



英國石油公司(BP)2018年第四季度調整後淨利潤34.8億美元，勝市場預期；其股價升3.6%。該公司又指，相信布蘭特期油價格會維持在每桶60至65美元水平。



法國工業氣體生產商Air Liquide收購​​了兩家瑞士醫療​​保健企業，其股價升0.28%。



【16:04】歐股主要指數開市靠穩，英國富時100指數升0.36%，報7,059點；德國DAX指數變動不大，報11,178點；法國CAC指數升0.11%，報5,005點。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm