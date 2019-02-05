逾10億元虛擬貨幣遭凍結　原因竟然係....

外媒報道，加拿大虛擬貨幣交易平台Quadriga CX的創辦人兼行政總裁Gerald Cotten意外去世，使數以百萬計的虛擬貨幣因遭到凍結，料有逾10萬名該平台用戶受到牽連。



報道指，遭凍結的虛擬貨幣涉及逾1.8億加拿大元(約10.76億港元)，這些貨幣被存放在交易所的「硬件錢包(Cold Wallet)」之中，只有Cotton擁有的私鑰(Private Key)才能夠打開。但因他突然離世，並無其他人得知私鑰的信息，故這批貨幣便遭鎖死在該錢包內。



所謂硬件錢包，實際上是一個能夠存放虛擬貨幣的實體數據儲存裝置，並只能用私鑰進存取。由於其能夠以線下(offline)的形式儲存貨幣，因此可免於遭受網絡黑客的攻擊，安全性極高。亦正因如此，一旦私鑰丟失，錢包內的貨幣很可能因此而不見天日。



據了解，Cotten在印度因腸道疾病的併發症而離世，年僅30歲。他的遺孀Jennifer Robertson找來專家試圖尋回私鑰，並從Cotten的部分電腦和手機中「收回了小量的虛擬貨幣及一些信息」。她又指，儘管經過反覆搜索，仍是未能成功找回大部分虛擬貨幣。



她向當地法院申請債權人保護，並指交易所需要暫停用戶提出的訴訟程序，使Quadriga有更多的時間來尋找任何可用的虛擬貨幣。



據了解，Quadriga共有36.3名註冊用戶，持有2.5億加拿大元等值的虛擬貨幣，當中只有少部份存放在用戶可以隨意存取的線上錢包之中，其餘大多數均是以硬件錢包儲存。



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