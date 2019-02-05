三星Galaxy S10或支持反向充電

外媒報道，近日美國聯邦通訊委員會(FCC)曝光信息顯示，即將公布的三星Galaxy S10系列，可以為支援Qi標準的設備進行無線反向充電。換言之可以讓Galaxy S10變相成為一台流動充電器。



按照FCC的表述，Galaxy S10的反向充電功能，將允許用戶對iPhone、某些Android智能手機、甚至智能手錶等支持Qi標準的設備，進行反向無線充電。此前，華為Mate 20系列已經率先支援此功能。



據了解，三星將在2月20日在美國三藩市舉行「Unpacked」發布會，同時公布三款Galaxy S10，以及一款可摺疊屏幕智能手機Galaxy F。有供應商表示，三星在1月25日已開始在韓國量產Galaxy S10。



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