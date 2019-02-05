傳抖音母公司今年啟動上市

內媒報道引述消息人士稱，全球大熱的短視頻App抖音(海外版為Tik Tok)的母公司北京字節跳動科技(ByteDance)，計劃今年啟動上市計劃，惟暫時仍未知是否選擇來港上市。



內地分析指，由於該公司目前已達至十分理想的市場估值及融資額度，料公司管理層會趁今年旗下的《今日頭條》與《抖音》在網上仍未見冷卻之際上市變現。資料顯示，字節跳動去年底最新估值達750億美元(約5,850億港元)。



事實上，早於去年7至8月，字節跳動已傳出有意來港上市，但其後港股急遽回落，而新經濟股更成為當時跌市的「風眼」，字節跳動的計劃上市的消息亦沒有了下文。



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