【產經專題】豬年嫁娶留意！金價或會升到呢個位...

每逢農曆新年臨近，市場便關注國際金價去向。去年第四季金融市場波動，金價本月初曾飆至每安士1,321.21美元高位，最新報1,313.43美元。有分析師稱，中國居民買金保值，而12月亦為印度黃金銷售的旺季，加上地緣政治因素，資金傾向流入黃金避險，有分析更樂觀指今年金價可上試1,500美元。



金價近日平穩，黃金ETF(交易所買賣基金)投資者已瘋狂入市。截至2018年底止數據顯示，全球黃金ETF持倉已升至2013年以來最高水平，黃金ETF和類似產品的黃金持倉總量升至2,440噸，等於世界黃金ETF持倉總值首度在去年底突破1,000億美元關。正因宏觀經濟有很多不確定性，估計今年2月、甚至3月將有更多資金流入黃金ETF。



●價格觸及歷史高位

英皇期貨營業部總裁葉佩蘭指出，中美關係仍然不穩定，又料加息周期提早結束，或只會加多一至兩次息，故她預計資金會流入金市避險。她又預料，金價今年表現比去年佳，下半年可望再展升勢，甚至衝上1,350美元水平。



她表示，中國及印度買家習慣於農曆新年前後購入黃金，相信有助近期金價上升，特別是金價主要受到其他投資市場的表現影響，現時全球股市不穩，投資風險相對較大，導致流動資金多轉入黃金市場，故她認為投資黃金會較美股相對穩陣。



事實上，鍾情黃金投資的「金甲蟲」(Gold Bug)近日紛紛看好金價，U.S. Global Investors首席執行官Frank Holmes及Metalla Royalty & Streaming董事E.B. Tucker均預期金價可突破每安士1,500美元。



不過，恒生銀行首席市場策略員溫灼培對投資黃金有保留，不太看好金價，指英國脫歐令市場對英鎊缺乏信心，加上市場對中美關係保持樂觀才轉至購買黃金，導致金價上升。



●銀行界：千二關入市

溫灼培續指，金價升幅主要視乎需求，亦即中國及印度買家。現時印度盧比回暖，全球經濟轉弱，市民對黃金的需求及購買力大減，除非南海局勢出現變化，或主要貨幣大跌才有機會令更多資金轉投金市。



他明言，倘要投資黃金作避險，可考慮金價在約1,220至1,230美元水平時吸納。他亦認同，現時美股價格過高，面對經濟轉弱，企業盈利會下降，投資美股的風險相對較大。



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【央行冀豐富儲備資產 今年擬增持600噸黃金】

近年全球多家央行為了去美元化，或是希望儲備資產多元化，以至貿易戰因素，紛紛增持黃金於儲備中的比重，間接支撐了國際金價的升勢。據世界黃金協會數字顯示，全球央行去年淨買入651.5噸黃金，總值達270億美元，數量較2017年大增74%，創1971年以來最多，亦是歷來第二大紀錄。顧問公司Metal Focus估計，全球央行今年再買入600噸黃金。



●俄國拋售美債買金

世界黃金協會指，央行大增黃金儲備，加強黃金作為儲備資產的重要性。該會投資研究董事Juan Carlos Artigas表示，十年之前，央行還不是黃金的淨買家，但隨着他們手上美元儲備趨向多元化，黃金儲備正不斷擴大。



若論增持最多的央行莫過於俄羅斯央行，去年購入破紀錄的274.3噸，令當地黃金儲備增至2,066噸，總值達870億美元，佔其外匯儲備總額達18.6%。與其他央行增持黃金的不同之處，就是俄國央行主要向當地金礦採購黃金。



事實上，過去13年以來，俄國央行不斷增持黃金，只是近年增持速度進一步加快，單計2017年已經增持224噸，主要是因為俄羅斯受到美國經濟制裁，而持續拋售美國國債，積極囤積黃金，以加速去美元化過程，特別是黃金不易被凍結或列入制裁的黑名單。



除了俄羅斯外，土耳其、哈薩克及印度央行，去年分別增持51.1噸、45.6噸及33.9噸黃金儲備。而一向是黃金消費大國的印度，過去十年亦3次增持黃金儲備，最大宗是2009年一次過向國際貨幣基金組織(IMF)購入200噸黃金。至於中國截至2018年底止持有1,690噸黃金儲備，全球排名第六。



此外，阿塞拜疆的主權財富基金日前在訪問中透露，計劃今年底把黃金持倉增加近一倍至100噸。



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