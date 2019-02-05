樓價UPDATES︰回暖信號？荃灣上月交投增九成

樓市有回暖迹象，不少買家趁農曆新年前入市，帶動荃灣區上月全月錄98宗成交，按月勁升超過九成。而同區麗城花園於2月份亦已開齋，一個套三房近日以820萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌康怡花園K座低層13室，實用面積555方呎，兩房間隔，獲買家以928萬元承接，實用呎價16,721元。



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九龍區



●大角咀港灣豪庭9座高層A室，實用面積369方呎，兩房間隔，以623萬元沽出，實用呎價16,883元。



●牛頭角淘大花園N座中層2室，實用面積377方呎，兩房間隔，去年12月以618萬元放售，近日下調叫價至580萬元，即獲買家承接，減幅約6%，實用呎價15,385元。



●將軍澳藍塘傲7座低層D室，實用面積418方呎，一房間隔，每月放租約1.55萬元，放租2個月後以1.45萬元租出，實用呎租34.7元。



●西南九龍匯璽1B座高層E室，實用面積350方呎，一房間隔，成交每月約1.75萬元，實用呎租50元。



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新界區



●粉嶺囍逸2座低層H室，實用面積502方呎，兩房間隔，每月叫租約16,500元，減至16,000元獲承租，實用呎租31.9元。



●東涌東堤灣畔3座中層F室，實用面積803方呎，三房套房間隔，原開價1,000萬元放售，減價45萬元或約4.5%，以955萬元沽出，實用呎價11,893元。



●荃灣麗城花園3期2座中層B室，實用面積742方呎，三房套房間隔，以820萬元售出，實用呎價11,051元。



●東涌影岸‧紅B座中高層B室，實用面積883方呎，三房套房間隔，以1,100萬元沽出，實用呎價12,458元。



●天水圍天富苑E座低層4室，實用面積650方呎，三房間隔，減價10萬元，獲綠表買家以410萬元買入，實用呎價6,308元。



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