韓現代重工收購大宇造船　合併後規模全球最大

韓國傳媒報道，現代重工將以換股協議收購大宇造船公司，涉及代價2.09萬億韓圜。合併後的公司將成為世界最大的造船企業，料全球市佔率將達20%。



根據換股協議，在交易完成後，現代重工將持有合併後新公司26%股權，為最大股東；大宇造船大股東、國營金融機構韓國產業銀行將持有18%股權，成為第二大股東。該行原持有大宇造船55.7%股權。



據早前媒體報道，大宇造船因經營困難，數度接受政府紓困資金才避免倒閉，涉及金額達數十億美元。



韓媒關注收購交易未有通過公開招標，透明度不足；加上大宇造船曾獲取巨額的公共資金補助，而這次交易以換股協議進行，意味投入的公共資金未能在短期內「回本」。



現代重工業集團則表示，收購事項能夠「最大限度擴大綜合上升效果」，實現競爭效應，提升韓國造船產業的競爭力。



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