夜市UPDATES︰道指漲逾百點　港ADR續升

美國總統特朗普將於香港時間周三(2月6日)上午，發表國情咨文，美股道指升121點，報25,361點，標指升0.29%，報2,732點；納指升0.58%，報7,390點。



市場預料，特朗普會在國情咨文再次提及美墨邊境圍牆撥款，隨着下周五(15日)新一輪聯邦政府的撥款限期逼近，華府或有再度停擺的風險。



另外，聯儲局公布，主席鮑威爾及副主席克拉里達，於當地時間周一(4日)晚間與特朗普在白宮進行會面，談及經濟及就業等議題。



個股方面，Google母公司Alphabet第四季資本開支遠超市場預期，其股價曾挫0.87%。



外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)與法國政府達成補交稅款協議，傳涉逾5億美元；Apple股價早段升1.79%。



歐洲股市做好，英國富時100指數升1.51%，報7,140點；德國DAX指數升1.14%，報11,304點；法國CAC指數升1.13%，報5,056點。



農曆新年期間港股休市，恒指ADR跟隨美股升勢向上，進一步升至28,100點水平。



【22:33】在外圍歐洲股市上升帶動下，美股周二早段做好，道指高開125點，報25,365點，納指報7,371點，升23點。



各重磅股中，早前公布業績理想的波音公司，周一股價收市升至397美元，創出新高，周二早段再破頂，，報400美元，升0.76%。



Google母公司Alphabet第4季賺近90億美元，惟期內資本開支按年大增80%至68.5億美元，遠超過收入升幅的23%，盈利表現指標的經營邊際利潤率，亦由去年同期的24%跌至21%，觸發市場憂慮，其C股股價周二早段報跌0.6美元，挫1,125.98%。



儘管美股1月強勁反彈，但美股交易所買賣基金(ETF)期間走資達250億美元，反觀，去年同期則錄得近310美元資金流入。美企盈利增長開始減速，與去年減稅下加速的情況相反，道富SPDR美國研究主管巴爾托尼亞表示，投資者正調整組合之間的風險，其中將美股風險降低。



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