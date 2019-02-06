東方日報B2：業主搶先發新年財　東環響頭炮

踏入豬年樓市有好開始，業主沽貨獲利過肥年。東涌區由東環II響頭炮，該盤一房單位以485萬元售出，業主持貨3年多鬆綁轉售，帳面賺逾60萬元。同時，亦有買家怕遲買會貴，在年初一騰出空檔以586萬元買入上水御景峰兩房做業主。



傳統上農曆新年買賣例淡，周二已知成交至少4宗，與狗年首日相若，不過仍不乏鬆綁獲利的成交為樓市報喜。美聯方吉和表示，上述東環II第1B座極低層11室，實用面積380方呎，以485萬元售出，屬該盤豬年首宗二手買賣，呎價12,763元。上址雖為項目最低售價的辣招到期貨，但相比2015年9月買入價約423.1萬元，仍有約14.6%升幅。



上水區分別有上車客搶閘在年初一入市。美聯周志強稱，上述御景峰高層B室，實用面積464方呎，減9萬元，以586萬元易手，呎價12,629元。他指，新買家見近期樓市氣氛理想，恐怕過年後樓價上升，周二抽空買樓。原業主於2015年5月以463萬元買入單位，持貨約3年半，帳賺123萬元或約26.6%。



該行王子超指，同區威尼斯花園1座中層B室，實用面積437方呎，原叫價485萬元，減至470萬元沽，呎價10,755元。該名區內上車買家擔心新春後業主會反價，故睇樓兩日即作出入市決定。



不過，十大屋苑在年初一暫未聞成交個案，市區亦只有零星二線屋苑交投。市場消息指出，北角百福花園安福閣低層A室，實用面積506方呎，以708萬元轉售，呎價13,992元。



此外，市場在歲晚前的買賣亦開始浮現。中原黃超華稱，荃灣綠楊新邨R座高層4室，實用面積475方呎，以兩房間隔，於年三十晚以673萬元售出，呎價14,168元。



該行程尚傑亦表示，同區麗城花園3期2座中層B室，實用面積742方呎，三房包括套房間隔，近日以820萬元沽出，實用呎價11,051元，為屋苑本月首宗買賣。他又指出，今年樓市回暖，已有不少買家在過年前入市，上月荃灣區錄98宗成交，較對上一個月大增超過九成。



另一方面，發展商亦就豬年公布新盤部署，恒基地產(00012)周二舉行新年醒獅活動。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，集團豬年無休，8個已推售樓盤繼續應市，當中北角君譽峰及鰂魚涌君豪峰將提供特別優惠，選購兩房單位可獲得約6.88萬元利是，一房及開放式也有約3.88萬元。



他指出，樓價在去年8月開始回落，而未來兩、三個月是置業良機。該公司新一年仍會計劃提供高成數按揭，協助市民買樓，特別是樓價600萬至800萬元單位。

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