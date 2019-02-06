美股收市：道指升172點　波音股價再破頂

在外圍歐洲股市上升帶動下，美股三大指數收市做好。道指收報25,411點，升172點或0.68%；標指收報2,737點，升12點或0.47%，連升5日；納指收報7,402點，升54點或0.74%。



各重磅股中，早前公布業績理想的波音公司，周一股價收市升至397美元，創出新高，周二早段再破頂，收報410.18美元，升3.32%。



Google母公司Alphabet第4季賺近90億美元，惟期內資本開支按年大增80%至68.5億美元，遠超過收入升幅的23%，盈利表現指標的經營邊際利潤率，亦由去年同期的24%跌至21%，觸發市場憂慮，股價全日先跌後回升，收漲0.92%。



儘管美股1月強勁反彈，但美股交易所買賣基金(ETF)期間走資達250億美元，反觀，去年同期則錄得近310美元資金流入。



美企盈利增長開始減速，與去年減稅下加速的情況相反，道富SPDR美國研究主管巴爾托尼亞表示，投資者正調整組合之間的風險，其中將美股風險降低。

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