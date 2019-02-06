亞洲股市：日股續升　軟銀漲2%

美股三大指數收升；亞洲股市向好。日本日經225指數早段升77點或0.37%，報20,921點。



板塊方面，通訊服務股漲1.1%，醫療保健及資訊技術股分別升0.8%及0.5%。個股方面，神戶製鋼所抽升3%，三井造船升逾2%，日產汽車升0.2%。



日清製粉(Nisshin Seifun)升2.7%。瑞穗金融將其評級由「中性」調升至「持有」。



軟銀集團旗下經營流動電訊業務的軟銀公司(Softbank Corp)第3財季經營利潤按年增24%，股價升2.6%。



汽車製造商本田(Honda)公布去年第二至第四季合併財報，期內車廠的經營利潤按年降3%，至6,840億日圓；股價跌0.1%。



日本零食公司卡樂B(Calbee)削減全年營業利潤預測8.8%，股價挫4.5%。



澳洲悉尼普通股指數升9點或0.15%，報6,077點。板塊方面，資訊技術股升2%，工業股升1.4%；金融股跌1%。個股中，維珍澳洲飆5%，Gascoyne資源揚升超過4%。



內地A股、港股、台股及韓股繼續假期，金融市場休市。

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