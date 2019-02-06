淡水河谷鐵礦石銷售合同宣布「不可抗力」

外媒報道，巴西礦業巨頭淡水河谷宣布，由於旗下Brucutu礦停產，集團在一系列鐵礦石合約上宣布「不可抗力」。根據不可抗力條款，如果由於無法控制的原因造成無法履行合同，當事人可以免於承擔責任。



公司上周曾表示，不會在其鐵礦石合同上宣布不可抗力。



據報，目前巴西法院已凍結淡水河谷60億雷亞爾(約128億港元)資金用於賠償；此外，公司面對政府環保部門分別2.5億雷亞爾(逾5億港元)和9,900萬雷亞爾(近2億港元)罰款。



上月淡水河谷位於巴西Minas Gerais州的一座尾礦壩發生垮塌，造成130多人死亡，巴西法院日前裁決其Brucutu礦山暫停部分運營，以加強生產安全。淡水河谷稱此舉將導致鐵礦石年產量損失3,000萬噸。



該公司之前已宣布將削減產量4,000萬噸，已經導致鐵礦石價格大漲。自1月25日發生尾礦

壩垮塌事故以來，新加坡鐵礦石期貨每噸己上漲逾10美元。



分析師報告指，鑑於這是淡水河谷3年內第2次發生類似事故，預計會面對更嚴格的賠償和更嚴厲的處罰要求；而預期，鐵礦石格將進一步揚升。安賽樂米塔爾、嘉能可及Ternium均為淡水河谷最大客戶。





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