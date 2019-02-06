二手成交：加州豪園本月開齋　雙號屋11年身價倍升

利嘉閣地產錦繡及峻巒分行首席聯席董事劉喜燕稱，市場新近錄得元朗加州豪園麥蘭徑雙號屋成交個案，物業實用面積約1,473方呎，建築面積約1,974方呎，為三房套間隔。



原業主開價1,600萬港元，經議價後減價100萬或約6%，最終以1,500萬元沽出，折合實用面積呎價約10,183元。



據悉，原業主於2007年12月以約758萬元買入上述單位。持貨逾11年，現轉手帳面獲利742萬元，物業升值約98%。



加州豪園2月至今，暫時錄得1宗。屋苑現有約20個買賣盤提供，入場費由1,600萬元起。

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