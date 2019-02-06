全球經貿戰︰美國半導體業再疾呼「關稅並非必要」

外電報道，中美衝突可能到頭來會損害美國半導體製造行業。美國半導體行業協會數據顯示，2018年行業銷售額增長14%，達到創紀錄的4,688億美元。然而，去年下半年計，增長明顯放緩，有些月度銷售額甚至出現按年下降。



其中，2018年中國市場晶片銷售飆升21%，這一增速在12月已降至5.8%。而除歐洲和日本分別按年增長2.8%和2.3%外，其他地區銷售均在12月下滑。



該行業多年來抱怨中國竊取機密，現在特朗普政府、美國司法部和美國商務部試圖遏制中國影響力，指控中國開展行業間諜等非法活動。美國半導體行業協會負責人John Neuffer表示，這是一場非常微妙的平衡術，雖然中美衝突沒有簡單的解決辦法，但「我們一直疾呼關稅並非必要。」



Neuffer又表示，半導體行業希望美國政府改革移民政策，允許公司招聘美國高校畢業的海外留學生；並希望聯邦政府加大科研投入。



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