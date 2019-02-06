迪士尼上季少賺37%

華特迪士尼截至去年12月29日止財年首季純年按年倒退37%，至27.9億美元，惟扣除部分項目後每股賺1.84美元，仍勝預期。迪士尼不足一年後將同時營運3個影片串流平台，該公司將串流服務歸入直接面向消費者業務，而該業務上季經營虧損按年擴大超過兩倍，至1.36億美元。



直接面向消費者業務上季經營虧損擴大，原因包括投入到去年4月推出的ESPN+的投資增加，以及即將推出的Disney+開支上升，局部抵銷Hulu串流業務虧損收窄的利好因素。當中，ESPN+的訂戶數量過去五個月急翻一倍，至200萬個。



迪士尼行政總裁艾格在分析員會議上揚言，公司正在押注串流業務的未來發展。艾格又表示，沒有計劃縮短旗下電影在戲院上映的時間，但可能考慮縮短從戲院上映到可於串流平台觀看之間的時間。



串流業務尚在發展初段之際，迪士尼的傳統電視業務做好。受惠美國廣播公司(ABC)以至地區電視台的收入和盈利上漲，迪士尼的媒體業務上季經營溢利增長7%，至13億美元。迪士尼近期推出的電影反應一般，以致上季電影業務經營溢利按年大減63%，至3.09億美元。



雖然艾格稱中國經濟放慢導致上海迪士尼入場人場受壓，但上季主題公園業務經營溢利增長10%，至21.5億美元。美國迪士尼今年將開設新的《星戰》園區，料進一步刺激主題公園業務。



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