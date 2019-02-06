地產財星拜年：新世界主攻細單位　料樓價可升半成

寄望豬年置業或換樓？新世界發展(00017)營業及市務總監黃浩賢恭祝讀者豬年行好運，身體健康，有意買樓人士可得償所願。他預期，若無重大負面因素，全年樓價可望上升5%以內。



他透露，集團今年主力部署開售3個新盤，共涉800多伙，包括馬頭角瑧尚，提供294伙，間隔一房及兩房，主打一房戶，預料最快新春後登場，將是集團豬年推出首個新盤。



而何文田窩打老道項目及元朗龍田村新盤，分別設240及約310伙，同樣主打細單位，預期於第二季接力推出。



他相信，農曆新年後交投量將漸趨活躍，樓市逐漸穩步向上。

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