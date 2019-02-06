歐股早段續跌　Benz母企挫逾2.3%

歐股主要指數早段續跌，英國富時100指數跌0.35%，報7,152點；德國DAX指數跌0.44%，報11,318點；法國CAC指數跌0.4%；報5,063點。



最新數據方面，德國去年12月經季節調整後工廠訂單按年下跌7%，跌幅高於預期的6.7%。



汽車股有沽壓，戴姆勒季度營業利潤下降22%，其股價挫逾2.3%；福士汽車跌0.78%；標緻汽車跌0.59%；雷諾跌0.51%。



英國網上零售商Ocado的大型自動化配送中心發生火災；其股價急挫4.4%。





【16:03】歐股主要指數開市偏軟，英國富時100指數跌0.26%，報7,158點；德國DAX指數跌0.29%，報11,333點；法國CAC指數跌0.37%，報5,061點。



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