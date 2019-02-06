樓價UPDATE︰業主減價出貨　加州豪園洋房獲承接

二手業主繼續減價出貨，市場錄成交。元朗加州豪園洋房，減價1球，終售1,500萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌南豐廣場2座高層E室，實用面積約696方呎，三房一套間隔，望海景，原叫價1,000萬元，經議價後微減26.2萬，以973.8萬元易主，實用呎價約13,991元。



●跑馬地高寧大廈頂層單位，實用面積約567方呎，兩房間隔，外望山景，原叫價1,250萬元連車位放售，經議價後減約50萬元或約4%，最終以1,200萬元獲買家承接，實用呎價約21,164元。



●灣仔尚翹峰1座高層B室，實用面積478方呎，兩房間隔，以月租30,000元租出，實用呎租62.8元。



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九龍區



●西南九龍匯璽2B座中層D室，實用面積350方呎，屬一房間隔，獲租以每月租金約17,300元承租，實用呎租約49.4元。



●將軍澳東港城2座中層F室，兩房設計，獲同屋苑客戶換樓，成交價約675萬元，實用面積463方呎，折合呎價約14,579元。



●將軍澳領都5座右翼高層D室四房單位，望山景，實用面積約974方呎，原以約26,000元放租1個月，外區客議價後，減至24,500元租出，實用呎租約25.2元。



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新界區



●元朗加州豪園錄二月首宗成交，該盤麥蘭徑雙號屋，實用面積約1,473方呎，套三房套間隔，開價1,600萬元，經議價後減價100萬或約6%，以1,500萬元沽出，實用呎價約10,183元。



●天水圍嘉湖山莊樂湖居1座高層G室，三房兩廳間隔，日前獲區外首置客以550萬購入自用，實用面積548方呎計，折合呎價10,036元。



●屯門怡樂花園3座高層E室，兩房一廳間隔，由一月下旬叫價460萬元放盤，區內上車客，鍾情屋苑鄰近家人居所，方便照應，議價減至448萬元後承接，實用面積414方呎計，折合呎價10,821元。



●屯門豐景園1座高層3室，實用面積391方呎，兩房一廳設計，區內客以9,300元租入，實用呎租23.8元。



●沙田富豪花園M座低層E室，實用面積465方呎，兩房間隔，議價後以595萬元易手，實用呎價12,796元。



●馬鞍山新港城F座高層6室，兩房間隔，開價約620萬元，議價後減價20萬元，以600萬元易手，實用面積363方呎計，折合呎價16,529元，新買家為用家。



●西貢逸瓏海匯3座低層B室一房戶，實用面積425方呎，採一房間隔，另設儲物房，獲新婚客剛以15,500元承租，實用呎租36元。原業主於2016年7月購入，現享3.6厘租金回報。



●青衣翠怡花園翠怡花園7座低層H室，實用面積471方呎，兩房間隔，日前以600萬元沽出，實用呎價12,739元。



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