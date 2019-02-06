全球遊戲業寒冬　EA績後股價挫17%

全球多家遊戲公司先後公布季績，惟表現均未如理想。美國遊戲公司藝電(Electric Art，EA)周二(5日)公布的季度業績更遠遜預期，其盤後股價大跌17.52%。



該公司上季度收入為16.1億美元，低於市場預期17.5億美元；行政總裁Andrew Wilson亦承認，公司表現不如他所希望的那樣。分析指出，遊戲業競爭激烈，EA正面臨來自《Fortnite》等線上遊戲的挑戰。



事實上，全球各大遊戲公司早已陷入寒冬，較早前索尼(Sony)公布，上季度家用遊戲主機PS4銷量大跌一成，遊戲業務經營收入下跌14%，至730億日圓。由於業績表現未如理想，該公司股價周一(2月4日)單日挫逾8%。另一遊戲機大廠任天堂，因下調了旗艦機Switch的銷售預測，其股價上周五單日挫逾9%。



此外，近年一直受關注的「電競概念」遊戲股亦難於幸免，美國遊戲公司動視暴雪(Activision Blizzard)的股價自去年10月創下歷史新高後，一直處於「跌跌不休」的狀態。其周二(5日)收市價僅47.84美元，較高位挫逾四成。



動視暴雪旗下《爐石戰記》、《鬥陣特攻》等多款遊戲均有常規的國際級電競賽事。不過，去年暴雪在毫無預兆下突然宣布停辦《暴雪英霸》的國際賽事，惹來外界抨擊，斥其浪費了電競選手的努力。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm