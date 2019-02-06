併多多擬增發ADR　盤前股價挫4%

外媒報道，在美上市的中國電子商貿平台拼多多及其股東申請發售逾5,000萬份美國預託證券(ADR)，涉及逾15億美元。受消息拖累，併多多股價於美股盤前下跌約4%。



報道指出，拼多多計劃增發約3,700份ADR；而其股東則擬出售1,480萬份ADR。該股的禁售期上月結束，出售股份的股東包括Banyan Partners、Sequoia、Sun Vantage Investment和光速中國。



拼多多指出，已經與高盛、摩根士丹利、CICC與China Renaissance簽訂協議，由他們組成承銷團，負責有關配售股份安排。



據彭博社估計，若承銷商行使額外認購權，籌資額將達12.5億美元。

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