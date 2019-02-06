無反相機在日本出貨量　首度超越單反

數碼相機市場除了受智能手機的外在威脅外，市場內部的格局近年亦出現洗牌。日媒報道，日本國際相機影像器材工業協會(IPA)發布去年數碼相機的出貨量數據，當地無反光鏡換鏡相機(Mirrorless Interchangeable Lens Cameras，簡稱無反相機)的出貨量按年增8.6%，至59萬部，並首次超過單鏡反光相機(DSLR，簡稱單反相機)的46萬部。



無反相機出貨量連續兩年增加，而去年佳能(Canon)及尼康(Nikon)不約而同強攻無反相機領域，在秋季推出旗下首部全片幅(Full Frame)無反相機，吸引更多單反相機用家轉至無反相機陣型。



不過，分析指無反相機攻城掠地，其實僅是大量地吸走單反相機用戶，可以說是專業相機領域的「改朝換代」，整體市場仍然未能扭轉智能手機持續搶走用戶群的勢頭。以日本國內為例，去年整體數碼相機的出貨量為284部，按年再減少19.2%。另外，IPA指，全球數碼相機去年的出貨量更減少22.2%，降至1,942萬部；而預計2019年全球出貨量更會跌至1,690萬部。



事實上，佳能社長御手洗富士夫早前就警告，整體數碼相機市場未來兩年仍會收縮五成。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/