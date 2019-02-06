【豬年危機】全球金融業排隊裁員　有乜因由？

由年初至今，全球多家金融機構計劃裁員，當中不乏投資大行。分析指，原因或與全球市場波動，機構投資表現欠佳有關。有外媒報統計了全球金融業裁員消息，並加以整合，詳情見下文。



●投資銀行︰

據華爾街日報消息，經過數月的評估，高盛發現大宗商品業務成本高利錢薄，因此考慮降低相關業務成本。而彭博社消息則指，高盛早前曾要求，高級管理人員提出包括裁員在內的縮減開支計畫。



另一華爾街大行摩根士丹利擬解雇表現不佳的員工，涉及固定收益、股票及研究部門；日資大行野村則計畫在歐洲裁減更多員工，以彌補全球金融市場的部分損失 。



●商業銀行︰

零售銀行亦掀起裁員潮。港人熟悉的滙豐(00005)，傳將在全球銀行及市場業務至少裁減50個工作崗位。



歐元區最大銀行Banco Santander波蘭分部宣布，擬將整體員工人數減少11%，涉及約1,400個職位；據報西班牙銀行Caixabank亦已和工會就削減員工問題協商。



●基金及資管公司︰

股市由高位回落，基金頻錄虧損。量化基金經理AQR Capital Management在去年表現慘淡後宣布裁員；大型信托銀行及資產管理公司道富集團亦將解僱15%的高級管理人員。



此外，全球最大的資產管理公司貝萊德則擬計劃裁員500人，相當於員工總數的3%，是該公司2016年以來最大規模的裁員行動。



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