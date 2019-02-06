夜市UPDATES：道指早段偏軟　Snap曾漲兩成七

美國去年11月對華貿赤收窄7.3%，惟美股早段偏軟，道指跌56點，報25,355點，標指跌0.1%，報2,735點；納指微跌1點，報7,400點。



美國總統特朗普早前發表國情咨文，並確認與北韓領袖金正恩舉行第二次會面；同時繼續爭取美墨邊界築牆撥款。分析指，他的建牆主張有機會令華府再陷入停擺。



社交應用程式Snapchat母公司Snap Inc.股價一度升逾27%，高見8.95美元。迪士尼季度業績略勝預期，惟股價早段跌0.38%。



遊戲公司藝電(EA)季度收入遜預期，股價急瀉14.3%；中國電商平台拼多多擬增發ADR，股價挫4.29%。



港股繼續休市，港股ADR進一步升至28,300水平。



【22:38】美股周三開市早段偏軟，道指跌47點，至25,363點；納指跌5點，至7,396點；標指跌2點，至2,735點。



受惠整體網上廣告市場增長，「閱後即焚」相片分享軟件Snapchat母公司Snap Inc.上季收入破紀錄，虧損亦收窄。Snap股價急漲20.45%，至8.48美元。



通用汽車(GM)上季每股盈利好過預期，股價早段升2.81%，至40.406美元。



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