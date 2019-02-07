【名家筆陣】許照中：中美角力 市場迷霧未散

六福金融主席兼行政總裁許照中在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，豬年已經到臨，際此送舊迎新之時，祝福大家豬年萬事如意！財運亨通！當然最重要還是身體健康！



說到健康的問題，這過去的舊歲是頗令人傷感的，因為有多位社會知名人士相繼離世。這其中包括了曾經塑造了不少大俠形象的一代武俠小說宗師、中大前校長、政府前副局長，還有是境遇可算十分坎坷的女藝人等，他們都因為不同的身體狀況而離去。除了令人頓感人生無常之外，也知所需要特別注意身體健康。



人生難料，股市何嘗也不如是。2018年本地股市由盛轉衰，也非始料所及。特朗普在2017年當上美國總統，又哪有人預估得到他會掀起一場貿易戰，把經過大半世紀以來建立的世界經濟與貿易秩序弄到了一團糟，也給全球股市帶來了極大的波動。連領導全球股市的華爾街道瓊斯指數，也因此出現了歷來罕見單日下跌逾千點的驚險場面，帶動全球各主要市場如坐過山車。



過去大半年以來，環球市場投資信心便在特朗普的一言一行，是非顛倒的搬弄之下跌宕蕩起伏，已歪離正常市場理應會有的表現。筆者早前於本欄說過，倘若特朗普的異乎尋常，前言不對後語的言行不見收斂，恐怕未來股市受其言行影響致大幅波動的情況仍難避免，令2019年市場的前景添上了厚厚的迷霧。



中美貿易糾紛，是目前環球市場跌宕起伏的癥結所在，預計短期仍難完全解決。華為太子女孟晚舟被美國指控與伊朗進行業務交易，違反美國禁令而被加拿大應美國「遞解」要求被拘捕。



華為5G發展受西方多國壓制，一般商業行為被強加罪名變為政治事件。加上近期委內瑞拉政局成了中、俄等國與西方所謂民主國家政治角力之所，都令投資市場如雪上加霜。



故此，縱然一九年開局，恒指與道指在這個月內各自已經分別回升至28,000點與25,000點水平，比較上月底收市分別漲升了9%及8%，但是大市在上述及其他多項因素困擾之下，仍然不能算得上是迷霧已散，大幅波動的情況仍將難以改變。



華為事件很明顯是中美貿易戰以外，中美通訊科技發展相互競賽之下的另一場角力。猶幸華為從未上市，不致有股價受壓，令投資者無辜遭受池魚之殃。



但一葉知秋，華為之前還有已上市的中興通訊(00763)遭受美方多番制裁之事，則近年在中國經濟與科技兩相蓬勃發展之下，相繼孕育出不少實力足夠躋身國際的科網巨企如騰訊(00700)及阿里巴巴等，未來會否遭遇到同樣的處境？會否在政治角力之下被藉口進行打壓，影響他們各自業務發展與股價表現？這值得市場關注。



免責聲明：本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場。



許照中

六福金融主席兼行政總裁，從事證券業40餘年，曾任港交所上市委員會及政府委任獨立非執行董事等職務，現時亦是多家於港交所上市的公司之獨立非執行董事。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」新推的「板塊追蹤」，助你分析抓緊投資先機

http://money18.on.cc/info/liveinfo_industry.html



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth