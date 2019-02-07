東方日報B3：證監會指北水對港股影響力飆升

香港證監會一項研究顯示，2017年1月至2018年12月止24個月，當中15個月恒生指數表現與港股通資金流走勢一致，反而機構投資者於2015及2016年有超過九成時間表現一致，但在過去兩年減至一半時間。數據反映「北水」對香港市場的影響力愈來愈大，包括外資基金在內的機構投資者影響力已減弱。



該項研究顯示，在2017年之前，機構經紀(即替機構投資者買賣貨的經紀)在香港市場的買賣中佔有很大比重，以及對股市的表現有重大影響。惟自2017年開始，其對市場表現的影響有所減弱。機構經紀淨資金流入/流出金額不但減少，而且偶爾被互聯互通機制下的港股通經紀(即替港股通投資者買賣貨的經紀)的淨資金流入/流出金額超越。



按證監會統計，在2015年及2016年，機構經紀的淨資金流入/流出與恒指表現脗合程度近96%，他們的淨資金流入/流出在該廿四個月中，有廿三個月與市場走勢一致。不過，自2017年初至去年底的廿四個月中，他們的淨資金流入/流出，只有十二個月是與市場走勢一致，脗合程度跌至50%。



相反，雖然港股通經紀在總買賣中佔一個小份額，但對股市表現的影響漸見增加。在2015年及2016年的廿四個月中，只有十個月港股通經紀的淨資金流入與恒指升跌的走勢一致。



但自2017年起，隨着淨資金流入/流出上升，他們的淨資金流開始對恒指表現構成影響，在2017年初至去年底的廿四個月中，有十五個月與恒指走勢表現一致，脗合程度達62.5%，超過機構經紀。



證監會解釋，雖然機構經紀主導了香港市場的買賣，但由於他們對市場有不同看法，經常導致買入及賣出大致上平衡，並因而令淨資金流入/流出相對較少。因此，他們對恒指表現的影響正在逐步減弱。另方面，港股通經紀雖只佔香港市場的買賣少於10%，但由於很多內地投資者都傾向進行同向交易，以致淨資金流入/流出相對會較多。



而截至去年12月底，南向港股通的累計淨買入額為6,931億元人民幣。



國農證券董事總經理林家亨認為，港股市場目前仍是外資行為主的機構投資者主導，隨着港股通資金流入比例增加，對港股的影響力自然加大，惟現時港股通成交佔大市成交比例仍少，除非北水佔港股成交達50%，否則暫時未見「北水」會取代外資對港股的「話語權」。



他說，港股通推出作用之一是為收窄AH股差價，以減低不公平的市場價格。由於A股的估值高於H股，顯然會吸引內地投資者的資金流入H股。他又指，市場普遍憂慮內地資金加大流入將令港股「A股化 」， 然而港股短線波動頻繁主要是因衍生工具所引致，令單日波幅增加，但下跌時間相對較短、幅度亦較淺，並取代大型跌市。



中投傲揚基金經理溫鋼城則稱，港股表現如A股波動的情況目前暫不明顯，惟需注意內地銀根的鬆緊，或會令港股波幅較以往大。



證監會亦指，假如上述研究所顯示的走勢持續，及港股通經紀佔買賣的較大份額，便可能會對香港的投資者架構及交易模式產生影響。

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