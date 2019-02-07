梁佩貞：零售吹淡風　三面着手挽銷情

香港供應商協會主席梁佩貞在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，中國農曆新年，向來是快速消費品諸如糖果餅乾、家品、個人用品的旺季。不過，繼去年聖誕的銷售低潮，歲末銷售顯然低於整體零售市道。



政府統計處公布，去年11月整體零售業銷售金額較2017年同期微升1.4%，但超市銷售卻輕微下跌0.1%，其中糖果餅乾類銷情更跌約一成。



聖誕及新年本是零售業旺季，既有內地遊客，再有大節日的支持，銷情不升反跌離不開幾個原因：節日連接長假期，港人外遊增加而令消費力外移；內地旅客消費模式轉變，旺丁不旺消費；電子商貿「分薄」實體零售等。



過往來港採購賀年禮品的內地客，隨着內地降低相當多消費品的增值稅、關稅，和海關控制自攜入境商品額度，儘管香港仍然「貨真價實」，往年在賀年品商店排隊掃貨的現象已不復見。



快速消費品供應商該如何應對今年的挑戰呢？不外乎三個方向：開源、促銷和需要一個良好營商環境。



開源是透過從全球搜尋新產品，尤其是適合本地市場的，如健康食品、環保用品、高質量但價格相對實惠的商品；本地生產商則是循這大趨勢推出新商品，藉此帶動消費，提升銷量。



二是加大推廣力度以促銷，並與零售門市及網上平台合作。儘管網購愈趨普及，但香港消費者喜歡偶爾親自到商店了解「行情」；故網上銷售平台都有開設實體店，讓顧客「鑑賞」商品。



至於良好營商環境，就要靠政府了，包括有序推行勞工政策、對中小企提供科技化支援、遊客購物配套和邊境掮客或俗稱水貨客的管理。



此外，政府雖有支援企業進行科技化和自動化去減輕對勞動力的依賴，但香港大部分批發及零售商都是中小微企，較缺乏財力進行設備更新，遑論軟件開發。因此，若政府能夠資助業界更新設備，或提供免息貸款或開發軟件，對經營者裨益更大。



商界絕對支持保障勞工合理薪酬和福利，但問題在政府往往一下子推出數項措施要業界遵守，如加長產假和侍產假同時推出，雖說額外開支由政府補貼，但人手何來呢？現時市道又大幅下滑，5月又提高最低工資，小、微企能否承擔，實在令人擔憂！

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