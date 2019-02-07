李秀恒：放寬外勞　香港遲則吃虧

香港經貿商會會長李秀恒在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，日本是十分自我保護的民族，對外勞一向非常抗拒。不過，面對人口老化導致勞工短缺問題日趨嚴重，日本國會終要接受現實，於月前通過了擴大輸入外勞的《出入境管理法》修正案，準備今年4月開始落實，涉及建築、酒店、農業和護理等十四個行業，希望五年內能引進34萬名外勞。



其實，香港目前的情況和日本頗為相似，兩者的失業率均低過3%，可說是全民就業。此外，兩者都是全球人均最長壽的地方，也面臨人口老化和勞動力萎縮的問題。因此，兩地同樣不愁「有人冇工做」，只怕「有工冇人做」。現在連日本政府也打算為輸入外勞鬆綁，但香港在這方面似乎仍舉步維艱。



有勞工界稱，工商界常說人手短缺只是煙幕，其用意是為輸入外勞營造聲勢，以期最終達到壓低工資目的。筆者不敢苟同，事關社會上確實有不少行業缺人情況非常嚴重，特別是護老、飲食、清潔及一些厭惡性工種，人手短缺不單阻礙相關行業的發展空間，甚至令到服務水平下降。



以護老服務為例，香港長者愈來愈多，若人手不足，就算特區政府建多少間安老院，老人家也難以得到妥善的照顧。



此現象已非一朝一夕，但只要一說到輸入外勞，勞工界便將之視為搶飯碗，無論如何都反對，這種思維有商榷之處。其實，工商界很明白本地工人的憂慮，所以絕對贊成在制訂輸入外勞政策時，必須寫明及設立機制，優先保障本地勞工的權益。



這方面，新加坡的做法可作參考，當地建造業容許本地員工與外勞的比例上限高達一比七，即八個建造工人之中，可以有七個外勞；至於本地工人，政府會培養其成為管工，管理外勞工作。此外，政府還規定僱主要為外勞繳交特別稅款，外勞技術愈低，稅項愈高，每名外勞每月稅項由280至650坡元不等；政府還會視乎外勞學歷和月薪批發不同簽證，以控制低技術外勞數目。



當然，兩地環境有別，香港毋須照搬新加坡的一套。不過，新加坡政府面對勞工短缺的態度值得借鑑。現時日本也準備搶聘外勞，香港愈遲「鬆綁」愈吃虧。

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