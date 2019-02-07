施羅德：孳息曲線倒掛　美響衰退警鐘？

施羅德投資評論員David Brett在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，過去40年，孳息曲線已成為預測美國經濟衰退的可靠指標。每次發生孳息曲線倒掛情況時，美國經濟都會於18個月內進入下行階段。今年初，該曲線再度出現接近倒掛的情況。



一般而言，2年期借貸成本應比10年期借貸低。這是由於投資者預期經濟將隨時間增長及出現通脹，通脹蠶食債券的固定回報，而投資者通常希望為承擔該風險而獲得相應補償。因此，要求長期債券提供更高的收益。



然而，當短期借貸成本高於長期借貸時，便出現孳息曲線倒掛。在最好的情況下，曲線倒掛意味着投資者預期經濟將會放緩，而最壞情況是這預示經濟衰退或會於不久後降臨。



在過去40年中，孳息曲線曾五次出現倒掛及跌穿零的情況，隨後都出現經濟衰退。上兩次孳息曲線倒掛是在1998年及2008年，今年孳息曲線是自2008年以來最接近倒掛的時候。



在上調基準利率的過程中，聯儲局已對其他短期利率帶來壓力，導致美國國債孳息曲線於2019年初出現接近倒掛情況。然而，孳息曲線僅是預測經濟衰退的其中一個主要指標，我們不能僅僅因為它曾經預兆經濟持續低迷，便認為這次亦會如此。



真正重要的是聯儲局將會如何對孳息曲線的動態作出反應，以及未來幾個月其他主要宏觀經濟數據的表現。



我們的經濟師預期2019年及2020年美國經濟增長將逐漸放緩，重點在於「逐漸」一詞。經濟師認為今年出現衰退的機會不大(2020年暫無法設想)。然而，經濟放緩意味加息周期即將結束，我們認為利率或於2.75厘見頂。

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