歐股收市微跌　Ubisoft急挫近一成

歐洲股市收市微跌。英國富時100指數收報7,173點，跌4點或0.06%；法國CAC指數收報5,079點，跌4點或0.08%；德國DAX指數收報11,324點，跌43點或0.38%。



個別科技股公布季績後表現強勢，其中，瑞典信息技術提供商Hexagon和法國軟件公司Dassault Systemes全日分別飆升8.49%和10.11%。



遊戲開發商Ubisoft急挫9.53%，主要受累於大型同業藝電(EA)上季盈利遜市場預期。



英國網上零售商Ocado的大型自動化配送中心發生火災；其股價急挫6.34%。

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