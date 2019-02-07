美股收市：道指跌21點　標指結束5連升

美國股市收市微跌，標指結束連續5日升勢。道指全日反覆偏軟，最多曾跌近百點，收報25,390點，跌21點或0.08%；標指收報2,731點，跌6點或0.22%；納指收報7,375點，跌26點或0.36%。



市場關注美企業績表現，FactSet數據指，已有逾55%的標指企業公布上季業績，約68%的財報好過分析師預期。



E-Trade投資策略副總裁Mike Loewengart表示，目前美企業績都很明朗，但考慮到市場今年以來有錄得可觀的升幅，如果更多企業季度盈利欠佳，市場恐將轉為悲觀。



個股方面，社交應用程式Snapchat母公司Snap Inc.上季收入破紀錄，虧損亦收窄，股價全日急升逾22%。



迪士尼季度業績略勝預期，惟股價收跌1.11%。



遊戲公司藝電(EA)季度收入遜預期，股價急瀉13.31%；中國電商平台拼多多擬增發ADR，股價收挫7.68%。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

