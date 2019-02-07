亞洲股市：日股向下　軟銀急彈10%

美股標指結束5連升，亞洲股市開市初段個別發展，日本日經平均指數低開61點，最新跌59點或0.28%，報20,814點。



軟銀飆10%；公司日前宣布6,000億日圓回購計劃；另外，軟銀的VISION FUND出售了所有英偉達股份，價值3,980億日圓。



Mazda調升2019年全年經營利潤預測至800億日圓，之前預計為700億日園；公司股價初段急升逾7%。



小林製藥跌不足1%；公司2018財年合併營業收入增7%至1,674億日圓，合併淨利潤升14%，至180億日圓。



南韓首爾綜合指數最新跌1點或0.08%，報2,201點。錦湖石化跌逾5%；大邱百貨、現代開發跌2%。



澳洲悉尼普通股指數升54點或0.89%，報6,146點。貝拉米澳洲、Alliance礦物資產升約6%。



內地A股、港股、台股因農曆新年假期，金融市場休市。



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