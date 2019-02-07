全球經貿戰︰火苗再現！美鋁CEO指責中國政府巨額補貼鋁產業

美國鋁業CEO Roy Harvey指出，中國政府對國內鋁生產商的巨額補貼，正導致中國產量增長，加劇產能過剩。他正試圖團結全球政府和行業協會的力量來共同應對這一問題，並採取行動，讓鋁市場恢復更好平衡。



Harvey在美國鋁業匹茲堡總部接受採訪時表示，中國對鋁產業的財政支持，比其他國家都要大一個數量級，扭曲了全球金屬供需平衡。



他稱，中國削減落後鋁產能正在取得進展，但是新的原鋁產能不斷出現，中國的半成品鋁的生產正在增長。



其觀點意味僅靠美國的關稅措施還不足以遏制中國的金屬出口。



經濟合作與發展組織(OECD)上月一份報告表示，中國「空前的」產量增長引發對產能過剩的擔憂，過剩的產能正在抑制價格「並威脅全球生產商的生存。」



中國鋁產量佔全球一半以上，去年產量創下紀錄新高。鋁金屬需求包括航空、汽車和建築行業的需求仍然強勁，基準鋁價去年下跌了19%，部分原因是擔心美中貿易緊張局勢會打擊需求。



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