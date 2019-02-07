【財星親子拜年】「嬉戲」洋洋學理財

農曆新年是中國人最重視的傳統節日，亦是小朋友最開心的日子，因為將會收到大量利是，變身「小富翁」！不過，對父母來說，教育子女如何善用利是錢，才是一道難題。是次趁着新春喜慶，便邀請了財金圈幾位數口精明的爸爸，帶同寶貝仔女參加獨特的新年派對，從遊戲中教導孩子理財觀念。



若想子女成為理財小先鋒，就需要在平日向他們灌輸量入為出的觀念，並且讓他們知道金錢得來不易，平日用於吃喝玩樂的使費，都是父母辛苦賺回來的。



因此，藉着一年一度農曆新年，《東網》設計了數個遊戲，測試小朋友的消費及理財習慣。來自不同界別的大人及小朋友們，均準時到達士多接受挑戰！



【第一關】收集指定物品賺工資

小朋友在互不相識的情況下，想以最快的時間破冰，就要由玩遊戲着手。第一個遊戲環節是「收買佬」，新年派對主持人要求小朋友尋找指定的物資，任務完成之後，便可以獲得150元的大富翁紙幣作為工資。



遊戲目的是希望讓小朋友明白，若想賺取金錢，就必須要付出相應的努力。獲得工資之後，他們可於接下來的環節，利用這回合賺到的工資，購買自己喜歡的物品，因此他們均表現落力。指定的物資包括一個兩元硬幣、一雙鞋及三部電話，最終小孩們均能順利地完成任務。



其中，證券分析員譚朗蔚的大兒子Kayton更以一道IQ題突圍，獲得額外10元工資。他向眾人提問：「你知唔知咩車係最慢呢？」小朋友紛回答電車及人力車，可惜皆不是正確答案，最後Kayton惟有解畫：「答案係塞車」，哄得全場大笑，十分歡樂。





【第二關】買心儀零食 學睇價值

對小朋友而言，最吸引的莫過於零食。在這個關卡中，他們可利用在「收買佬」遊戲獲得的工資，以自己認為合理的價錢，購買喜歡的零食。派對上提供的小食，除了現時一般市面上可以買到的零食，如「媽咪麵」、「戒指糖」及「爆炸糖」外，亦有爸爸們兒時經典食物，包括「乖乖」及「九川吹波珠」，種類包羅萬有。



遊戲開始前，小朋友已急不及待遞出手中的大富翁紙幣，希望盡快買入心儀的零食。不過，由於譚朗蔚的小兒子Jaycus僅兩歲，年紀太小，未能參與這個遊戲；至於其餘小朋友則可與父親討論，揀選買入哪種小食。



這個遊戲的目的，是觀察小朋友的金錢觀，以自己手上有限的金額，衡量貨品價格，再付款購買喜歡的零食；在過程中，父親更可教導他們應用則用及量入為出的道理。



其中，數學博士Koopa的子女最為活躍，年僅3歲的女兒古二更是首位出手的買家。她率先拿出50元的紙幣打算購入一包糖果，惟父母笑着解釋，一包糖果的價值不足10元，建議可用這個價錢購入更多零食。兒子古一則沒有理會他們的建議，不停入貨，以合理的價錢購買多款零食，最後剩餘不足100元。



而中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛的兒子羅鎰晞今年九歲，為年紀最大的參加者，其理財觀念最強，屬保守型買家，莫非平日有觀察爸爸的投資部署？





【第三關】競投玩具須三思後行

為了讓小朋友明白理財的重要性，派對主持人在沒有告知的情況下，準備了數件玩具或食物，讓他們用上一個環節剩下的金錢購買。



由於玩具的數量有限，所以採用了拍賣的形式進行銷售，實行價高者得。是次的拍賣品包括三個陀螺、兩支吹泡泡，以及一罐太空人麵包，麵包為2009年太空人的食糧。



父母亦可從拍賣及出價的意向，了解子女購買玩具的消費模式；更重要的是，基於各人在購買零食的使費不一樣，故餘下的本金亦不同，小朋友在出價前真的要停一停，諗一諗。



拍賣環節相當激烈，亦是爸爸與小孩溝通最多的環節。Koopa早已看穿兒女喜愛購物的性格，在上個環節剩餘的資金不多，決定為二人管理金錢。譚朗蔚的大兒子Kayton在上一個環節僅花費20元，成為本金最多的競投者，他亦為此而自豪。



當中，壓軸拍賣品太空人麵包，在經過多番叫價之後，最高出價已達50元，羅尚沛兒子羅鎰晞認為價錢太貴，決定放棄。最終競爭者只剩下資深投資者葉景強的女兒Hilary及Koopa的兒子古一，後者不斷向父親大喊「Please」，希望爸爸可以支持他投放所有資金買下麵包。



另邊廂，Hilary亦毫無放棄的念頭，但手上只剩下一張50元，她望着父親說：「莫非真的要投放一百元買麵包？」父親提議，不如向主持人兌換五張10元，就能以每口價10元出價競投。最後古一使用絕招，與妹妹合資以100元奪得麵包。





【第四關】出埠旅行 外幣知幾多？

近年廉價航空逐漸普及，變相增加了小朋友去旅行的機會，各位來自財金界的寶貝亦不例外。



一問之下，原來他們均知道身處其他國家時，只能用當地貨幣，港元是不合用的。



今次就提供了十個不同地方的貨幣，其中包括人民幣、澳門元、意大利里拉(昔日的貨幣)、英鎊、加元、美元、日圓、緬甸幣及澳元，測試小朋友對外幣的認識。



小朋友第一種認出的貨幣是日圓，因他們曾到日本旅遊，亦有不少人知道在港要用港元，內地則用人民幣。即使是未見過的貨幣，他們都可從鈔票上的英文名，分辨是哪個國家的貨幣。



不過，小朋友甚至家長均被一張意大利里拉考起，全因歐元面世後，里拉已不再流通。



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一眾財爸投資理財都係高手中嘅高手，至於育兒方面又有乜計？



●King Sir：以身作則教金錢觀

育有一子一女的資深物業投資者葉景強(King Sir)本着「仔要窮養」的理念，對兒子的教育較女兒嚴厲。數年前帶着兒子收集紙皮，花了兩小時才賺到8元，藉此訓練其膽量及教導賺錢辛苦之道理，及後兒子金錢觀念亦有改變，購物時亦懂格價。King Sir指，物品價值比價錢更重要，若當刻消費有利未來，那就較值得。雖然金錢是有限的，但對家人及朋友則不可太「孤寒」。



●譚朗蔚：為兒子買樓最穩陣

證券分析員譚朗蔚與太太會不定期給予兩個兒子10至20元的零用錢，他們亦明白儲蓄的概念，待儲至百多元後才買喜歡的物品。兒子們每年利是錢會儲在銀行，由父母管理，升中後才讓他們自由發揮。他又相信磚頭為最穩健的投資工具，亦擔心香港樓市續癲升，故他早已多買兩層樓，讓兒子們「未來有瓦遮頭」。他指，若兒子未來能靠自己上車，便留為退休收租。



●Koopa：投資增值跑贏通脹

數學博士Koopa的兒女喜愛購物，但因二人年紀還小，尚未有零用錢。為了教導正確的消費習慣，他與妻子決定從旁指導，為兒女儲起利是錢，待長大後，建立了理財觀念才會交回管理權。Koopa憶述，一盒吹波膠在80年代的售價僅約1毫，90年代已升至5毫，現時則售2元，反映通脹正蠶食我們的購買力，所以要想方法為財富增值，以跑贏通脹。



●羅尚沛：利是錢買股票收息

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛認為，利是錢每年都有，若家長想將這些錢投資股票，可揀內險股，如中國太保(02601)及新華保險(01336)，股息率分別逾3厘及逾2厘。長線方面，如要為小朋友揀可持有20年的股份，可選擇建設銀行(00939)及中國移動(00941)。他料，隨着內地銀行業對外開放，建行有機會在盈利、管理等方面躋身國際級銀行之列



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