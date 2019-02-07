聯儲經濟學家︰IOER需進一步調整

堪薩斯城聯儲高級經濟學家A. Lee Smith撰文指，隨着聯儲局繼續縮減資產負債表，超額準備金利率(IOER)可能需要進一步的技術調整。



他指出，隨着準備金餘額下降，聯邦基金利率可能會繼續相對於IOER小幅上升；而為將聯邦基金利率保持在目標範圍內，更多的IOER調整是可行的。



分析相信，調整IOER反映短期利率市場壓力持續及明顯加大。但文章指，尚不清楚哪些力量對聯邦基金利率施加了上行壓力，最常被提到的因素是國債發行大幅增加。



他沒有暗示調整何時發生，摩根士丹利預計可能會在6月FOMC會議。



聯儲局於去年6月及12月，分別把聯邦基金利率上調0.25厘之際，分別只同步調整IOER 0.20厘。







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