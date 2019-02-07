與美國期望背馳！法國議會否決增強5G網絡安全計劃

外電報道，法國參議院周三否決了政府主導的增強新一代5G無線網絡安全性的計劃。該計劃被視作是遏制中國華為的手段，此次表決結果將使政府不得不修改這項修正案。



這個結果無疑亦違背了美國的期望。美國持續呼籲歐洲國家避開中國公司；日前美國國務院官員消息更指，如果盟國無視對華為等合作警告，美國可能會作出回應。



法國電信運營商準備鋪設新的5G網絡。法國副財長Agnes Pannier-Runacher表示，包括諾基亞在內的公司需要明確政策方向，以便進行投資。諾基亞在法國設有5G研究中心。



法國監管機構Arcep總裁Sebastien Soriano表示，該國電信運營商不像其他國家那樣依賴華為。他呼籲，無論法律最終如何規定設備使用，必須要寫「清楚」監管規定，而且必須「迅速」告知運營商是否能將華為設備用於5G網絡。





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