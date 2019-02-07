華為5G摺芒機螢幕達8吋　能否在巴塞隆拿突圍？

華為旗下摺芒手機有機會於2月發布會登場，據報，其將採用京東方(000725.SZ)製造的可彎曲螢幕(Flexible screen)，打開後尺寸最大可達8吋，摺起可縮小至5吋。



華為早前在Twitter發布邀請函，透露在2月24日西班牙當地時間下午2時於巴塞隆拿舉行的世界移動通信大會(MWC)發表新產品。



公司消費者業務CEO余承東在微博發貼文指，「5G孕育高速暢享時代，摺疊開啟智慧、體驗未來」，暗示新手機將支援最新5G網絡，並屬摺芒機。



消息指，華為的摺芒手機或命名「Mate F」系列，有機會稱為Mate Flex或Mate Fold。



華為發言人Adam Mynott表示，這是今年最重要的貿易盛會，公司將繼續在大會一展身手。



然而，華為摩拳擦掌、希望能在MWC突圍之際，其計劃面臨可能被美國政府挫敗的風險。



有報道指，美國也在擴大參加MWC的代表團規模，美國官員們表示，希望幫助其他國家關注下一代移動設備的安全性。雖然美國方面並沒有將這次大會稱為與華為的對決，但由3名政府官員提供的議程，毫不隱晦地指向美國對華為涉嫌間諜活動和違反制裁方面的擔憂。



其中一位官員透露，美國代表團計劃力挺下一代移動設備的其他供應商，例如思科、易利信和諾基亞。與此同時，特朗普政府正在歐洲加大游說力度，歐洲多國政府正在考慮是否禁止華為參與5G網絡建設。



今年世界移動通信大會預計將有約10萬人參加，約2,000家公司將展示最新手機、人工智能設備和無人機。









－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm