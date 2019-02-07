二手成交：愛賓花園特色戶　累劈逾900萬沽

中原豪宅STATELYHOME九龍豪宅高級資深分區聯席董事陳偉雄表示，最新促成九龍塘愛賓花園成交，為地下連花園特色戶，實用面積1,623方呎，建築面積1,811方呎，三房連套房間隔，附設2,042方呎大花園，以3,899萬港元連車位沽出，實用呎價24,023元。



上址在去年10月放盤，最初開價4,800萬元，曾降價至4,600萬元，受中美貿易戰及樓市下行影響，業主去年底一度封盤，直至今年1月底才重新放售，並調低叫價至4,150萬元，成交價較原叫價累積減901萬元。



據了解，原業主於2001年9月以1,123萬元連車位購入，帳面獲利2,776萬元，升值逾2.4倍。



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