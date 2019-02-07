【發財貼士】風水師侯天同教你豬年投資秘笈！

踏入豬年，大家都希望多了解樓市及股市走向，趁機發新年財。《東網》邀請到風水師侯天同，為豬年經濟、股市及樓市把脈。



侯天同估計，農曆豬年港股將會上揚，其中，最佳的投資月份為農曆五至九月，但需要留意台灣股市會較為波動。此外，農曆二月、四月、十月及十二月屬於高危期，投資不宜進取。



他亦預測，豬年外匯市場將會反覆波動，不過，看好日圓、英鎊及人民幣的表現。最佳投資外匯日子為農曆首三個月份，即是西曆2至4月，而踏入第4個月，即西曆5月，市場將出現調整。



樓市方面，他認為，港島、九龍啟德區及東涌區具較佳潛力，適合買樓投資或自住。他亦估計，未來兩至三年的樓價不會大跌。



此外，租賃市場預料繼續向好，所以投資者可以考慮買物業收租。

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