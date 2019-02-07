【發財貼士】塔羅牌專家Ekee醒你今年置業時機！

新春伊始，想知道今年經濟走勢，趁機入市？《東網》請來塔羅牌專家伊維特(Ekee)，讓大家可以提早部署！



Ekee表示，雖然去年底香港樓價轉跌，但估計今年有機會輕微上升。然而，她建議，市民若然有心儀的樓盤，可買作自住，不用太介意單位的面積，最重要的是環境及感覺。



以下是Ekee為今年財運最好的三個星座占卜運程，供大家了解一下豬年的運勢。



【金牛座】(21/4－20/5)

有野心，渴望創出一番事業。他們適合自己做老闆，投資上未見大風險，但亦要小心行事，豬年需避免受情緒波動影響。



【巨蟹座】(21/6－20/7)

豬年財運甚佳，穩步上揚，適合穩健投資，有望壯大事業。此外，人緣運亦佳，有前輩級人物相助，宜相信並主動接受對方好意。



【處女座】(21/8－20/9)

豬年將會踏入新階段，可以 大膽作出新嘗試及投資，但需要做好準備工夫，屆時自有貴人相助。



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