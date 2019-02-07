樓價UPDATES︰首置客590萬元購新都城減價盤

將軍澳新都城有單位減價30萬港元，獲首置買家以590萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●渣甸山嘉雲臺8座低層A室，實用面積約1,300方呎，採三房包括套房間隔，外望山景。單位原叫價3,680萬元連車位放售，議價後減約50萬元或約1.4%，最終以3,630萬元獲買家承接，實用呎價約27,923元。



●西灣河鯉景灣怡茵閣中層H室，實用面積808方呎，附有露台，向東南，景觀開揚，成交價1,475萬元，實用呎價18,255元。原業主於2015年6月以1,092萬元買入，持貨4年帳面獲利383萬元。



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九龍區



●新都城1期1座低層B室兩房戶，望市景，實用面積約364方呎，以620萬元放盤4個月，獲外區人士接洽，終以約590萬元購入，實用呎價約16,209元。據了解，買家為首置客，心儀單位景觀優美，故在無睇樓情況下連租約購入。



●長沙灣碧海藍天2座高層C室，實用面積499方呎，兩房設計，獲區內買家以約814.5萬元購入，實用呎價約16,323元。



●將軍澳南豐廣場5座高層G室，實用面積375方呎，屬兩房間隔，成交價約590萬元，實用呎價約15,733元。據了解，原業主於2006年3月以162萬元入市，期內帳面獲利約428萬元。



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新界區



●屯門大興花園9座中層C室，實用面積447方呎，兩房兩廳，有外區人士鍾情單位附設裝修，決定以1萬元承租，實用呎租約22元。若以同類單位銀行估價約485萬元計算，租金回報率約2.5厘。



●馬鞍山海典居8座中層D室兩房戶，實用面積491方呎，原開價約790萬元，減價42萬元，以748萬元易手，實用呎價15,234元。原業主於2006年以250萬元購入，帳面獲利約498萬元。

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