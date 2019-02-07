美債拍賣結果有啟示！市場押注聯儲減息

外國傳媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾周四(2月7日)講話未有驚喜，只是老調重彈美國經濟仍良好、失業率低企、通脹接近2%的目標水平。他提到，收入不平等和生產力低迷，將是未來十年的最大挑戰，強調貨幣政策去向將完全取決於未來經濟數據。



有分析指出，在周二(2月5日)進行的380億美元美國3年期國債標售，中標利率為2.502厘，創下2018年4月以來最低，反映美國短期國債價格轉強，意味市場首次確認聯儲局停止「收水」的想法，亦反映有交易員正押注聯儲局下一步行動是減息，因為債息與實際利率有正關連。



事實上，自聯儲局上周發表議息聲明後，市場認為未來12個月內減息0.25厘的可能性，已由20%飆至約33%。

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