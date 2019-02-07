港股豬年料紅盤高開　有望企穩二萬八關

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒稱，在近日美股表現做好帶動下，港股豬年首日開市料可紅盤高開，預測恒生指數可企穩28,000點，上望29,000點，惟下周要小心有獲利回吐壓力。



他認為，投資者可留意早前受國策消息影響而遭洗倉，令估值變得便宜的板塊，包括內房股、醫藥，以及教育股。不過，炒作國策股份風險始終較高，投資者宜以短線操作為主。



對於近期多隻水泥及鋼鐵股陸續發盈喜，他預期，盈喜消息對股價刺激作用有限，主因是市場關注其業績能否持續，加上現時要判斷中國經濟是否見底及行業復甦仍言之尚早，相信炒作空間不大。



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