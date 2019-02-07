全球經濟怎麼了？波羅的海指數連挫13天

素有大宗商品市場及全球航運指標之稱的波羅的海乾散貨指數持續低迷，自1月18日至2月5日已連跌13天，累瀉近42%；與去年7月創下的4年高位1,747點相比，更累冧近六成，創逾兩年新低。由於該指數不是每天更新，2月5日已是最新數字。



該指數是由全球幾條主要航線的即期運費加權計算而成，作為散裝原料的運費指數，衡量了鋼材、紙漿、穀物、煤、礦砂等民生物資及工業原料的運輸情況，與全球經濟景氣盛衰和原物料行情高低息息相關。因此，該指數被視為反映大宗商品行情，乃至全球經濟景氣程度的領先指標。

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