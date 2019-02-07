華爾街老手：別再憧憬中美「握手」股市會狂飆

外國傳媒報道，華爾街資深人士、宏觀基金Hondius Capital Management創辦人Shawn Matthews警告，中美貿易戰至今已糾纏了大約11個月，如果投資者依然認為，一旦雙方正式宣布達成協議，股市就會出現爆炸式飆升的話，就要重新想想了！



他表示，市場已反映美國聯儲局暫緩收水政策及中美達成貿易協議，故一旦後者正式宣布落實「停火」，大戶將重新審視投資組合，沽貨壓力料多於買貨，即「趁好消息出貨」的情景將會再次實現。



他預計，在3月1日「大限」到之前，中美談判將繼續處於膠着，市場怎樣發展取決於雙方達成怎麼樣的協議，故由目前直至有結果為止，股市應不會再升得太多，始終全球經濟增長是放緩，聯儲局亦不是百分百停止加息，投資者入市仍有顧忌。



中美談判將在下周繼續。

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