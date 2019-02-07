歐盟看淡區內經濟！警告增長放緩恐超想像

外國傳媒報道，歐盟委員會發表經濟展望，將2019年該區經濟增長預期從1.9%下調至1.3%；2020年經濟增長預期由1.7%下調至1.6%，並警告經濟增長放緩的時間恐超想像，意大利財政政策存在相當大的不確定性。



其中，不計正在討論脫歐的英國，「龍頭」德國2019年經濟增長由1.8%下調至1.1%；「二哥」法國由增長1.6%降至1.3%；「三哥」意大利更由增長1.2%大削至僅0.2%。這意味着歐元區形勢不妙。



歐盟又預期，2019年該區通脹將由2018年的1.7%放緩至1.4%。



事實上，「鱷王」達利奧(Ray Dalio)旗下對沖基金Bridgewater Associates聯席首席投資官Greg Jensen早前已警告，歐洲市場將是全球第一個考驗，因為該地區經濟水平更差，通脹更低，許多地方接近通縮，並且已是負利率。他們的動向將成為領先指標，因歐洲央行貨幣政策很難更加放鬆。

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