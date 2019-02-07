歐盟看淡經濟！港股豬年紅盤高開「凍過水」

美國道指期貨跌幅擴至141點，拖累俗稱「黑期」的新加坡港股期貨數日來的升幅幾近化為烏有，現低見28,008點，僅稍微高於現貨「收爐」前的27,990點。



【18:27】歐盟發表最新報告看淡經濟前景，意味歐洲央行「放水」有技窮之嫌，拖累俗稱「黑期」的新加坡港股期貨升幅大為收窄，現報28,050點，僅稍微高於現貨「收爐」前的27,990點。



事實上，作為歐盟經濟「一哥」的德國較早前公布，去年12月工業產出按月意外下跌0.4%，與市場預期增長0.8%大相逕庭，並為連續4個月下滑，恐預示去年第4季經濟負增長或僅勉強有增長。該國去年11月工業產出由按月1.9%修正為按月跌1.3%。



由於德國去年第3季國內生產總值(GDP)已按季跌0.2%，若第4季同是負數，就符合經濟衰退定義。一旦如此，即反映歐央行多年放水措施無效，形同技窮！



該國將於2月14日公布上季經濟增長數據。

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