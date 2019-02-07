【裁員潮】美銀行業靠稅改賺大錢　炒人依然唔手軟！

外媒報道，美國總統特朗普上任後通過的稅改計劃，使該國銀行業節省達210億美元的稅項開支，相當於美國稅局年度開支預算的兩倍。儘管大部分銀行受惠於稅改而盈利大增，這些額外的利潤並未能阻止金融業的裁員潮。



據彭博社統計，美國23家主要銀行的平均有效稅率由2016年的28%下降至19%以下。與此同時，該等銀行去年股息分紅及股份回購額增長了23%；用於股份回購的金額更達280億美元，超過了稅改所得的「額外利潤」。不過，更重要的是，它們削減了近4,300個工作崗位。



另外有報道指，去年高盛、花旗、摩根大通、摩根士丹利、美國銀行及富國銀行六大行合計盈利創下了歷史新高；但未必所有員工都能受惠於公司業績增長。



據英國《金融時報》統計，2018年六大行員工平均加薪幅度僅約3%；高盛及摩根士丹利員工的平均工資甚至錄得下滑。值得注意的是，摩根士丹利、摩根大通行政總裁薪酬漲幅均逾半成，遠高於員工平均的加幅。



踏入2019年，全球金融行業繼續傳出裁員消息，當中不乏在去年「賺大錢」的投資大行，也有在去年市況波動中「損手」的金融機構。(詳見https://bit.ly/2DYYHN3 )



美國參議員桑德斯(Bernie Sanders)及舒默(Chuck Schumer)批評，企業用巨額資金回購股票；並稱他們應該將錢花在員工及擴展業務，從而推動經濟增長。



而前高盛行政總裁布蘭克費恩則稱，企業回饋股東的錢並不是「憑空消失」，而是被用於再投資到更高增長率的業務中，能夠提振經濟和就業。

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